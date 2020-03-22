Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Известный оперный певец Пласидо Доминго заразился COVID-19. Он начал недомогать и кашлять, после чего пошёл тест, который оказался положительным.

Об этом Доминго сообщил на своей странице в Фейсбуке. 79-летний певец уточнил, что будет оставаться с семьей дома в карантине. И призвал всех быть осторожными, мыть руки, соблюдать дистанцию и, по возможности, оставаться дома.

Напомним, в мире коронавирусом были заражены более 314 тысяч человек, свыше 13 тысяч скончались.

В Испании было выявлено 28,5 тысяч инфицированных. Умерло 1720 человек. Правительство страны призывает сограждан готовиться к худшим временам. Для того, чтобы разворачивать мобильные госпитали, привлекается армия Испании.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 22.03.20

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