Смертность от коронавируса в Италии за сутки немного снизилась

Италия зарегистрировала за минувшие сутки 651 жертву Covid-19. Об этом сообщил в воскресенье глава Гражданской обороны страны Анджело Борелли. Накануне было отмечено рекордное число умерших – 793.

Тем не менее радоваться рано: воскресные цифры – это второй самый высокий результат для Италии, сообщают «Евроньюс».

Более того, специалисты зафиксировали 10-процентный рост случаев заражения: на сегодня общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, составляет 5 476 человек. Общее число инфицированных на текущий момент превышает показатель в 46 тысяч.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 22.03.20

Пласидо Доминго заразился коронавирусом. / Противомалярийные препараты могут помочь лечить COVID-19. / В Чехии допускают, что из-за коронавируса границы будут закрыты до двух лет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»