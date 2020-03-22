Меркель ушла в самоизоляцию из-за COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель уходит на домашний карантин. Необходимость в изоляции возникла после того, как она проконтактировала со своим лечащим врачом. Он поставил в пятницу ей прививку, а потом выяснилось, что тест на COVID-19 у медика положительный, сообщает ТАСС.

В ближайшие дни Меркель просидит дома и продолжит свою работу дистанционно. Так же ей будут делать тесты на выявление коронавируса нового типа.

Отметим, что в Германии на сегодняшний день зафиксировано 16,6 тысяч инфицированных, 46 человек умерло.

Ангела Меркель назвала пандемию коронавируса одним из серьёзнейших вызовов со времён Второй Мировой войны.

Забрлеваемость в ФРГ растёт по экспоненте. В связи с чем в стране действует запрет на собрания более двух человек. Все точки общепита и бары закрыты, не работают даже парикмахерские.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 22.03.20

Смертность от коронавируса в Италии за сутки немного снизилась. / Пласидо Доминго заразился коронавирусом. / Противомалярийные препараты могут помочь лечить COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»