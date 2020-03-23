Страны Европы активизируют борьбу с коронавирусом

Европа продолжает бороться с коронавирусом нового типа. Италия зарегистрировала за минувшие сутки 651 жертву Covid-19, сообщил в воскресенье глава Гражданской обороны Анджело Борелли. Это заметно меньше антирекорда, показанного днем ранее, когда на Апеннинах скончались 793 человека за сутки. Тем не менее говорить о том, что ситуация улучшается, еще рано: воскресные цифры – это второй самый высокий суточный показатель смертности для Италии, сообщает «Евроньюс». На сегодня общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, составляет 5 476 человек.

Между тем премьер-министр Джузеппе Конте объявил о закрытии предприятий, не производящих продукцию первой необходимости. На всей территории страны будут работать только продуктовые магазины и аптеки. Строгий карантин и запрет на передвижение без веской причины действует в Италии с 10 марта. Закрыты учебные заведения, рестораны, бары, спортивные клубы и бассейны. Меры по контролю за соблюдением карантина ужесточаются. На 75% сокращена работа общественного транспорта, ограничено железнодорожное сообщение.

Число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 16 тысяч. При этом 35% инфицированных – люди младше 65 лет. За время эпидемии скончались 674 человека. Между тем с начала карантина на нарушение ограничений оштрафованы свыше 90 тысяч жителей страны.

воскресенье сенат Франции утвердил законопроект о введении режима чрезвычайного положения и ужесточения наказания за несоблюдение действующих мер.

В регионе Гранд-Эст, ставшем одним из очагов распространения инфекции, больницы не справляются с наплывом пациентов. На вертолете из Мюлуза двое больных были доставлены в немецкий Фрайбург, сообщает «Евроньюс».

В Германии число случаев заражения коронавирусом достигло почти 25 тысяч, 93 человека умерли. Кабинет министров страны и правительства федеральных земель решили ужесточить меры по борьбе с распространением инфекции: в частности, в течении ближайших двух недель запретить собираться больше чем по двое. На домашний карантин ушла и канцлер Ангела Меркель. Больной COVID-19 лечащий врач сделал ей в пятницу плановую прививку от пневмококка.

Тем временем минздрав Бельгии заявляет, что кризис в стране может продлиться порядка 8 недель. Здесь общее количество зараженных превысило 3400, из них 75 скончались.

Правительство Испании из-за распространения коронавируса до 11 апреля продлевает действие режима повышенной готовности. За прошедшие сутки в стране умерли 394 человека, на треть больше, чем в предыдущий день. Зарегистрировано свыше 28,5 тысяч случаев заражения.

Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил о необходимости подготовиться «к очень тяжёлым временам» – цитирует чиновника «Евроньюс».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 22.03.20

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