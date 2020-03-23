В Швеции в реанимацию с COVID-19 попадают в основном мужчины старше 65 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями

В Швеции 80 человек получают интенсивную терапию из-за заражения коронавирусной инфекцией. Самому молодому из них 26 лет.

Шведский регистр интенсивной терапии ежедневно отслеживает информацию о всех заражённых COVID-19 в Швеции, состояние которых настолько тяжёлое, что их приходится переводить в палаты интенсивной терапии и проводить искусственную вентиляцию лёгких.

Медики не могут раскрывать информацию о возрасте и тяжести состояния этих людей. Они лишь повторяют то, о чём говорили и ранее:

«Мы можем только сказать, что те, кто тяжело болен и нуждается в интенсивной терапии, – это люди старшего возраста и в своём большинстве с другими серьёзными заболеваниями», – говорит главный врач региона Стокгольм Йохан Братт, которого цитирует «Стокгольм Сейчас».

Однако некоторую более точную информацию можно почерпнуть из Шведского регистра интенсивной терапии.

В настоящий момент в Швеции 80 человек получают интенсивную терапию из-за заражения коронавирусной инфекцией. Средний возраст пациентов 64 года. Самому молодому 26 лет, а самому старшему 84. В основном это мужчины, женщины – 16 случаев.

Все эти люди получают лечение в среднем 8,4 дня. Максимальный срок нахождения в реанимации и интенсивной терапии – 24 дня. Отмечается так же, что 25 процентов тяжелых случаев – это пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 30 процентов – диабет. Так же у 71 процента заболевших есть отягчающие факторы – это возраст старше 65 лет, ожирение, нарушения работы почек и печени и др.

Стокгольм, Елена Васильева

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