Чехи перегружаю телефоны экстренных служб странными звонками

В Чехии после ограничения свободного передвижения людей в связи с карантином по коронавирусу нового типа полиция начала сталкиваться со странными уведомлениями граждан. Городская полиция Праги уже призвала людей к порядку, пишет новостной портал Novinky.cz.

Как правило, люди звонят, чтобы сообщить в полицию, что кто-то нарушает карантин, например, гляет, или сидит в парке, рассказала пресс-секретарь пражской полиции Ирена Сейферт.

«Мы понимаем озабоченность общественности, это правильно, что люди думают не только о себе, но и о других, но мы призываем к здравому смыслу. Линии экстренной помощи будут и впредь служить главным образом для оказания помощи людям, которым непосредственно угрожают, или для сообщения о нарушениях», – отметила Сейферт.

Тем не менее, операторы линии терпеливо объясняют гражданам, как обстоят дела с ограничениями, то есть, например, что людям можно пойти в парк.

Кроме того, один «бдительный» гражданин уведомил полицию о том, что перед зданием одной компании а перерыв на курение собирается одновременно слишком много людей.

«Мы поехали туда. Коллеги объяснили им и управлению компании, что в сложившейся ситуации не совсем уместно собираться таким образом, потому что они могут заразиться при личном контакте», – рассказал представитель Пражской полиции Ян Данек.

В компании пообещали, что введут меры и исправят ситуацию.

Напомним, что в Чехии выявлено чуть более 1000 больных коронавирусом. Есть первый погибший, 95-лет.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 23.03.20

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