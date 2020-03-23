В Стокгольме здание, которое принимало Евровидение, переоборудуют под больницу для больных коронавирусом

Международный стокгольмский выставочный центр Stockholmsmässan будет переоборудован под госпиталь для заражённых COVID-19. Уже на этой неделе туда могут поступить первые пациенты.

Здание, которое принимало гостей музыкального фестиваля Евровидение-1975, теперь перепланировано для размещения первых 200 коек. Как сообщает «Стокгольм Сейчас», строителям приходится спешить, потому что среду или четверг все 90 мест в интенсивной терапии в городской больнице в Стокгольме будут полностью заняты.

«Сейчас нам нужно быстро принимать решения, так как потребность в отделениях интенсивной терапии растёт быстрее, чем мы предполагали ранее. Мы уже сейчас ведём работу по созданию дополнительных медицинских учреждений за пределами наших больниц. Наши эксперты работают над критериями, по которым мы сможем предложить сразу многим пациентам интенсивную терапию. И в этом вопросе проблема помещений или площадей не самая главная», – говорит Ханна Феллениус, пресс-секретарь Стокгольмского регионального совета.

Международный выставочный центр Stockholmsmässan имеет площадь 114 000 квадратных метров.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 23.03.20

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