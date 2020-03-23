Коронавирус в Германии начал распространяться быстрее

Коронавирус начал активнее распространяться в Германии.

Статистические данные Института Роберта Коха показывают, что число подтвержденных случаев увеличилось еще на 4062. В стране инфицировано 22 тысячи 672 человека. В то же время число жертв увеличилось сразу на 31 – до 86. Резкое увеличение объясняется тем фактом, что в воскресенье не было данных со всех земель, в понедельник их получили и обобщили.

Наиболее пострадавшей от инфекции землей является Северный Рейн-Вестфалия, где выявлено 5615 подтвержденных случаев заражения, 28 человек уже умерло.

Второе место принадлежит Баварии. Здесь зарегистрировано 4892 зараженных и 26 умерших. По сравнению с предыдущим днем ​​прибавилось 1242 новых подтвержденных случая инфекции.

Третье место принадлежит земле Баден-Вюртемберг, где насчитывается 3811 инфицированных и 21 погибший.

Далее следуют Нижняя Саксония (1483 инфицированных), Гессе (1347 инфицированных), Рейнланд-Пфальц (1177 инфицированных) и Берлин (1077 инфицированных).

По всей Германии действуют карантинные меры – встречи более двух человек запрещены как минимум на две недели. Исключение распространяется на семьи и членов одного домохозяйства. На улице и в публичных местах люди должны держать минимальное расстояние 1,5 метра друг с другом.

Рестораны и бары закрыты, за исключением тех, где можно забрать еду навынос или заказать ее доставку на дом. Все парикмахерские, салоны красоты и массажные салоны также должны быть закрыты.

Полиция следит за соблюдением мер. В некоторых землях за нарушение правил грозит штраф в размере до 25 000 евро или даже тюремное заключение.

Отметим так же, что сейчас дома в самоизоляции находится канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее лечащий врач, который ставил ей в минувшую пятницу плановую прививку от пневмококка, получил положительный результат теста на COVID-19.

Меркель продолжает исполнять свои обязанности.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 23.03.20

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