Меркель прошла первый тест на коронавирус нового типа

Первый тест на COVID-19 Ангелы Меркель оказался отрицательным. Как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, проба была взята в понедельник.

Напомним, о том, что канцлер Германии уходит на домашний карантин, немецкие СМИ сообщили в воскресенье, 22 марта. Поводом послужил положительный тест на COVID-19, полученный от лечащего врача Меркель. С ним она контактировала в пятницу, во время плановой прививки от пневмококка.

В ближайшие дни Меркель предстоит пройти ещё тесты на коронавирус нового типа. Какой системой ее проверяют, СМИ не уточняют. Известно, что в Европе широко распространены экспресс-тесты из Китая. Они показывают результат на третий день – с большой погрешностью. Более точным является результат, полученный на 5-6 дни после появления симптомов или контакта с инфицированным. На 9 день результат точен почти на 100 процентов. Тест определяет наличие в организме антител к COVID-19.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 23.03.20

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