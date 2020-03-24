Борис Джонсон закрыл англичан на карантин на три недели

Премтер Великобритании Борис Джонсон запер всю страну на карантин на три недели. В своём обращении к нации он сообщил о том, что будут закрыты все магазины, где не продают товары первой необходимости. Парки открыты, но посещать из нельзя. запрещены все массовые мероприятия, включая свадьбы и похороны.

По словам Джонсона, Национальная система здравоохранения страны получит дополнительную финансовую и кадровую поддержку, будет налажен выпуск необходимого медицинского оборудования и ускорена разработка вакцин и средств для борьбы с вирусом, закуплены миллионы наборов для проведения анализов на заражение коронавирусом, сообщает «Евроньюс».

Теперь англичанам разрешено покидать свои дома лишь по весьма ограниченному числу поводов, в частности, это покупка продуктов, но как можно реже. За соблюдением правительственных инструкций будет следить полиция. Один раз в день разрешается покинуть дом, чтобы заняться спортом на свежем воздухе в одиночестве.

Великобритания занимает 10 место в мире по числу заражением коронавирусом нового типа. По последним данным, в стране инфицированы свыше 6600 человек, скончались 335. В правительстве признают, что реальное число заразившихся может быть значительно больше количества подтвержденных случаев, сообщает «Евроньюс».

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 23.03.20

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