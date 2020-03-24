В Швеции в связи с коронавирусом запускают онлайн похороны

Призыв властей Швеции к социальному дистанцированию с целью обуздать распространение COVID-19 привёл к тому, что люди не ходят приходить на похороны. Теперь в похоронном бюро Fonus предложили альтернативу – онлайн похороны.

Ещё четыре года назад бюро Fonus – один из лидеров похоронного бизнеса в Швеции, начало рассматривать возможность трансляции похорон в режиме реального времени. Тогда речь шла о людях, которые по каким-то причинам не могут попрощаться со своими близкими, сообщает ресурс «Стокгольм Сейчас».

Теперь в связи с коронавирусом старая идея снова стала актуальной.

«Уже две недели назад мы вспомнили о нашей затее. Сейчас так много всего происходит и неизвестно чем всё закончится, но мы видим, что необходимость в онлайн трансляции похорон очевидна. Особенно это касается тех, кому за 70. Кроме того, теперь есть ограничения на поездки. Уже сейчас наметилась тенденция переноса на позднее время похорон и поминок. Родственники усопших ищут альтернативу, и мы можем её предложить», – говорит Петер Йоранссон, менеджер по коммуникациям Fonus.

Теперь, специалист должен установить компьютер, планшет или мобильный телефон и снять фильм с похорон, который сразу же транслируется на страницы памяти Fonus через Youtube или Vimeo.

Но есть ли риск, что похороны станут безличными?

«Действительно. Но это может быть единственный способ попрощаться с близким человеком удалённо. Сейчас закрыты многие границы или вы сами, возможно, больны. Конечно, ничем нельзя заменить пребывание в этом месте и ощущение близости с родными. Но теперь даже на похоронах нужно соблюдать социальную дистанцию ​​и не собираться в слишком большом количестве. Мы должны сделать всё возможное, чтобы минимизировать риск заражения друг друга», – говорит Петер Йоранссон.

Стокгольм, Елена Васильева

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