Малые пивоваренные заводы в Чехии в отсутствие спроса начинают поставлять пиво на дом

Небольшие чешские пивоваренные заводы переживают кризис – их продукция после закрытия баров 14 марта оказалась не востребована.

Пивоваренный завод Náchod уже значительно сократил производство. Пивоварня Zichovec в регионе Кладно борется за сохранение производства – они начали доставлять пиво людям, сидящим по домам в связи с карантином.

Спад продаж в последние дни, по словам управляющего директора пивоваренного завода Zichovec Ондрея Гусака, составил 75 процентов. Поэтому они внедрили подвоз пенного на дом по стандартным маршрутам доставки.

«Интерес огромен, мы благодарим людей за это», – сказал Хусак. Кроме того, пивоварня готовит новый интернет-магазин, который позволит заказать пиво вне маршрутов доставки.

На пивоваренном заводе в Градецки Клен продажи и продажи сократились более чем на 95 процентов – основная часть их производства приходится на рестораны.

«Бочковое пиво практически не продается. Но производство продолжает работать, потому что, если мы полностью остановим его и ситуация изменится, нам нечего будет продавать. С другой стороны, есть риск, что, если это займет больше времени, мы столкнемся с проблемой перепроизводства», – сказал директор пивоваренного завода Мирослав Милетин.

Пивоварня Градец Кралове также варила от 300 до 400 баррелей зеленого пасхального пива. «У нас уже потери, но не критичные. Если к Пасхе ситуация не изменится, мы начнем терять сотни тысяч крон», – уточняют представители завода.

Региональные пивоварни в Моравии также начинают поставлять пиво людям на дом.

«Мы хотели проверить интерес. У нас было четырнадцать заказов по почте. В воскресенье были другие люди, поэтому мы решили начать доставку дважды в неделю. Понедельник и четверг. Спрос на дистрибуцию среди людей велик», – сказал Томаш Вана, пивовар Кромержижа.

«Мы раздаем наше пиво в основном в ПЭТ-бутылках по магазинам, которые всегда открыты», – добавил Вана, сообщают novinky.cz.

Прага, Елена Васильева

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