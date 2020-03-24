В Испании негде хранить тела погибших от коронавируса – под эти цели выделили крытый каток

В Испании растёт количество инфицированных и погибших от коронавируса нового типа. На сегодняшний день речь идёт о 39 тысячах инфицированных и более 2 300 человек, ставших жертвами пандемии.

Морги страны переполнены, в том числе и в столице иберийского королевства. Поэтому власти приняли решение использовать крытый каток в качестве временного хранилища тел, сообщает «Евроньюс».

Уточним, что в Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тысяч человек.

Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек. Вторая по сложности ситуация сложилась в Каталонии, там из 7 864 заразившихся скончались 282 пациента.

Испания стала новой европейской страной с самой сложной ситуацией развития эпидемии коронавируса после Италии.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 24.03.20

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