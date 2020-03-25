В Париже из-за карантина очистился воздух

В Париже из-за коронавируса и связанного с ним карантина значительно улучшилось качество воздуха. Как сообщает газета «Фигаро», согласно первому отчету климатического агентства Airparif за неделю с 16 по 20 марта наблюдаемое улучшение составило около 20-30%. В первую очередь оно связано мо снижением выбросов оксида азота более чем на 60% – его стало меньше из-за падения автомобильного трафика.

За 40 лет измерений Airparif такого в Париже не случалось, сообщает «Фигаро».

Так же в Париже за дни карантина упали показатели находящегося в воздухе

углекислого газа (CO2), ответственного за глобальное потепление, указывает Airparif.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 25.03.20

Треть человечества села под замок из-за коронавируса. / Малые пивоваренные заводы в Чехии в отсутствие спроса начинают поставлять пиво на дом. / В Швеции в связи с коронавирусом запускают онлайн похороны. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»