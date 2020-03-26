Испания идёт к пику заболеваемости коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Испании с каждым днём ухудшается. Пик эпидемии ещё не пройден – об этом говорят медики и предупреждают, что дальше будет ещё труднее.

Первый случай заражения на территории страны был зафиксирован в конце января. В последние дни число инфицированных коронавирусом растет быстрыми темпами. Все больше становится и смертельных исходов. За минувшие сутки от COVID-19 скончались более 700 пациентов. С начала эпидемии – 3434. Общее число зараженных приближается к 48 тысячам. Среди них 6,5 тысяч – медики, сообщает «Евроньюс».

В среду стало известно, что коронавирус нового типа обнаружен у первого заместителя председателя правительства Кармен Кальво. Ранее инфекция была выявлена у двух министров и супруги премьера Педро Санчеса Бегоньи Гомес. Пик эпидемии, полагают специалисты, придется на ближайшие дни.

«Это означает, что нагрузка на работников сферы здравоохранения возрастет, вне зависимости от того, увидим ли мы уменьшение числа инфицированных», – рассказал Фернандо Симон, представитель центра чрезвычайных ситуаций минздрава Испании.

В понедельник из Тулузы в Мадрид испанский военный самолет доставил столь необходимые врачам защитные маски. Во вторник правительство Санчеса договорилось с Китаем о закупке медицинского инвентаря на сумму в 432 миллиона евро. Больницы нуждаются в перчатках, респираторах, защитной одежде и быстрых тестах на выявление коронавируса.

Врач больницы в Альбасете: «Нас не волнует физическая усталость. Но мы, безусловно, возвращаемся домой истощенными эмоционально и психологически из-за этой ситуации. Мы больше не можем помогать пациентам. Нам в госпитале Альбасете, нужны больничные койки. Срочно!"

Ученые не устают повторять, что лучшее средство защиты от коронавируса, – режим самоизоляции. Жители королевства находятся на двухнедельном карантине с 15 марта. В связи с эпидемиологической ситуацией ограничительные меры продлевают до 11 апреля, сообщает «Евроньюс».

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 26.03.20

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