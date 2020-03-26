В Германии значительно выросло количество больных коронавирусом нового типа

В Германии значительно увеличилось количество зараженных COVID-19. Последние статистические данные говорят о том, что в стране насчитывается более 37 тысяч инфицированных и 206 смертей.

Пока невозможно оценить меры, принятые на уровне всей Германии и земель, поскольку их последствия проявятся только в течение следующих двух недель.

После заражения пациенту требуется около пяти дней для развития симптомов. Затем он проверяется и ждет результатов теста. Прежде чем многие люди заражаются, вирус распространяется и заражает других людей. Немецкие медики отмечают: если кто-то заразился в середине прошлой недели, когда большинство магазинов и ресторанов еще были открыты, статистика отразит этих больных на следующей неделе.

Отметим, что на сегодняшний день в мире были заражены 471044 человека. 21284 из них умерли, 114228 – выздоровели.

В России коронавирус нового типа выявлен у почти 700 человек, первые два человека скончались от последствий заболевания накануне в Москве. Это были пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Причиной смерти стала пневмония.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 26.03.20

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