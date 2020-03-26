Французским медикам поставили для работы маски с грязью и плесенью

В заморский французский департамент Рейюньон поступили плесневелый маски для медперсонала. О скандальной ситуации пишет сегодня газета «Фигаро». По данным издания, некачественный товар в больницы острова в Индийском океане поставлен из регионального запаса.

В партии, поступившей в больницы и для реализации в аптечной сети, было 36 тысяч штук. В среду в Региональное агентство здравоохранения начали поступать первые жалобы – многие маски оказались с дефектами – со следами грязи и плесени.

На складе, где хранились медицинские маски, началась проверка. Все дефектные изделия, обнаруженные в больницах и аптеках, рекомендовано изъять и уничтожить.

Ранее медики острова жаловались в Париж на то, что совершенно не готовы к вспышке коронавируса нового типа. На 850 тысяч человек, проживающих в заморском департаменте, уже выявлено 85 случаев инфекции. Врачи говорят о том, что островитяне плохо соблюдают личную гигиену и это может стать причиной быстрого распространения болезни. А местные больницы не готовы принять и лечить заболевших, потому что плохо оснащены, у них мало лекарств и почти нет средств индивидуальной защиты для медицинского персонала.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 26.03.20

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