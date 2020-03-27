Во Франции от коронавируса умерла 16-летняя девушка

Во Франции нация переживает настоящую трагедию – в ночь со вторника на среду в больнице от последствий коронавируса умерла 16-летняя девушка из Эссонна. Она стала первой несовершеннолетней жертвой болезни во Франции.

В инервью газете Parisien семья умершей девушки рассказала об обстоятельствах драмы. «У Джули на прошлой неделе был небольшой кашель. В эти выходные ей стало хуже, и в понедельник мы пошли к врачу общей практики. Именно там ей был поставлен диагноз «дыхательная недостаточность». До этого у нее не было особых болезней», – объясняет Манон, ее старшая сестра. Затем Джули была госпитализирована в Лонжумо (Эссонн), а затем в больницу Неккера в Париже. Во вторник вечером ее интубировали, а ночью она умерла.

Похороны Джулии состоятся в понедельник, в них примут участие десять человек. Школа почтит память погибшей после карантина.

Отметим, что за последние 24 часа во Франции от коронавируса умерло 365 человек. Вечером в четверг в результате последней оценки было выявлено 1696 случаев смерти от коронавируса нового типа. 3375 пациентов находятся в реанимации (+548 за один день).

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 27.03.20

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