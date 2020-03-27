Премьер Франции призвал нацию подготовиться к чрезвычайной волне коронавируса

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп предупредил сограждан о том, что идет чрезвычайно высокая волна заболеваемости коронавирусом. Как сообщает газета «Фигаро», чиновник уточнил, что ситуация осложнится уже в ближайшие дни.

«Мы находимся в кризисе, он будет длиться. Ситуация лучше быстро не станет. Нам придется держаться», – сообщил премьер-министр после видеоконференции антикризисного штаба.

Между тем, больницы региона Иль-де-Франс сообщают, что через сутки-двое у них закончатся все свободные койки. Как сообщил президент Федерации госпиталей Франции Фредерик Валлету, больницам в других регионах придется объединиться и принимать пациентов друг у друга. Если каждая больница будет стоять сама за себя, это приведет к большой беде, отметил Фредерик Валетту.

Отметим, что в стране уже более 29 тысяч инфицированных. За 24 часа от COVID-19 умерли 365 человек.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 27.03.20

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