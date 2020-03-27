За сутки в Испании умерло 769 больных коронавирусом нового типа

Показатель суточной смертности от коронавируса в Испании вновь бьет антирекорд. За минувшие 24 часа от инфекции в стране скончались 769 пациентов, а общее число жертв с начала эпидемии приблизилось к пяти тысячам.

Не падают и темпы заражения. В сутки в Испании было выявлено более 9 тысяч новых случаев заражения, сообщает «Евроньюс».

Медработники Испании взывают о помощи. Они перегружены, коек и аппаратов искусственной вентиляции лёгких не хватает. По новым правилам в случае поступления в больницу более молодого и более старого пациента врач должен делать выбор в пользу более молодого. Некоторые пациенты умирал в очереди, не дождавшись помощи медиков.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 27.03.20

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