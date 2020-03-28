Французам продлили карантин до 15 апреля

Франция продлевает действие строгого карантина до середины апреля. Об этом в пятницу заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. Глава кабинета подчеркнул, что по данным первых десяти дней изоляции, страна находится лишь в начале эпидемии и поэтому все будут сидеть по домам до 15 апреля.

Для выхода на улицу необходимо заполнить специальную форму с указанием цели: например, поход за покупками или поездка на работу; в последнем случае обязательна также справка от компании о том, что работу невозможно выполнять из дома.

«Существующие меры безопасности продолжают действовать. Этот период может быть ещё раз продлён, если того потребует ситуация в области здравоохранения», – подчеркнул глава кабинета.

При этом ряд крупных корпораций, таких как «Пежо», рассматривают введение на предприятиях жёстких санитарных мер, которые позволили бы продолжать производство, хотя бы и с сокращённым числом работников.

По последним данным, во Франции скончались 1995 человек, из них за последние сутки – 299. Общее число заболевших – 32964, сообщает «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 28.03.20

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