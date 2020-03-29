Испания поставила очередной антирекорд по суточной смертности от коронавируса

В Испании за последние сутки вновь возросло число скончавшихся в результате заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией – умерли 838 человек, сообщает «Евроньюс». Общее количество жертв составляет 6528 – это больше, чем в Китае.

С начала эпидемии заболели около 79 тысяч человек, за последние сутки по сравнению с предыдущим днем число инфицированных возросло на 10,8%.

Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид. Несмотря на увеличение числа летальных исходов, отмечается замедление темпов распространения инфекции. Около 15 тысяч пациентов выздоровели.

В Испании действует режим повышенной готовности, ограничивающий передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

В воскресенье премьер-министр Педро Санчес подпишет указ, ужесточающий правила соблюдения карантина, а сотрудники всех компаний, не имеющих отношение к здравоохранению, а также производству и поставкам продуктов питания, в ближайшие две недели должны будут находиться дома и не приезжать в офис, сообщает «Евроньюс».

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 29.03.20

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