Транспортные компании Чехии сообщают о скором разорении и массовых сокращениях людей

Транспортные компании Чехии опасаются кризиса в отрасти и разорения перевозчиков. Высказываются опасения, что если государство сейчас не поможет, через несколько недель транспортное сообщение может встать.

«Ситуация в настоящее время очень запутанная... долго мы так не выдержим. Нам нужна поддержка, иначе через две недели может быть уже поздно», – рассказал Йозеф Мельцер, председатель ассоциации перевозчиков Česmad Bohemia.

У многих перевозчиков, по его словам, заканчиваются наличные деньги, потому что они не получают оплату за услуги, которые они предоставили в феврале и начале марта.

«Платежная дисциплина некоторых клиентов значительно ухудшилась. У нас есть деньги на один-два месяца», – рассказал Алеш Виллерт, генеральный директор CS Cargo.

Мельцер отметил, что сегодня в Чехии четверть миллиона человек работают на транспорте. Многие рискуют стать безработными, сообщает портал novinky.cz.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 29.03.20

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