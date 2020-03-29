Англичане смогут вернуться к обычной жизни не раньше, чем через полгода

Главный врач Великобритании предположила, что социальные ограничения для англичае могут продлиться ещё шесть месяцев. Выступая на ежедневном правительственном брифинге по коронавирусу доктор Дженни Харрис добавила: «Это не значит, что мы будем в полной изоляции в течение шести месяцев».

По словам врача, граждане должны проявлять ответственность, поскольку в Англии от коронавируса нового типа умерло уже 1228 человек. Предварительно, правительство страны рассмотрит вопрос снятия общего карантина через три недели. Но вернуться к обычной жизни британцы должны не сразу – это чревато второй волной заболеваемости и все предыдущие усилия окажутся бессмысленными, сообщает ВВС.

Лондон, Елена Васильева

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