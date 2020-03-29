Министр финансов одной из федеральных земель Германии найден мертвым

Министр финансов федеральной земли Гессен найден мертвым.

Тело 54-летнего Томаса Шефера было обнаружено на железнодорожной линии в городе Хоххайм недалеко от Франкфурта в субботу утром. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Немецкие СМИ сообщили, что ранее на этой неделе г-н Шефер объявил о мерах государственной финансовой помощи лицам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Многие немецкие политики выразили шок от смерти г-на Шефера, включая лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 29.03.20

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