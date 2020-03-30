Карантинные меры в Чехии могут быть продлены

Правительство Чехии может может продлить ограничения на свободное передвижение граждан еще, как минимум, на неделю. Об этом заявил министр здравоохранения Адам Войтех в воскресенье на чешском телевидении.

Пока в Чешской республике действует чрезвычайное положение, оно было объявлено до 11 апреля. Часть правительства, в том числе премьер-министр Андрей Бабиш, выступают за более радикальные меры – они хотят продлить карантин еще на 30 дней, но с некоторыми послаблениями, например, можно открыть парикмахерские.

Сейчас чехи могут ходить только на работу, в магазин, оказывать помощь родственникам или нуждающимся. Прогулки на природе или в парках также допускаются, но только в маске. Сбор более двух человек – запрещается. Необходимая дистанция между людьми – 2 метра.

Число зараженных коронавирусом нового типа в Чехии на сегодняшний день составляет 2817 человек, 16 – погибли, сообщает портал novinky.cz.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 30.03.20

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