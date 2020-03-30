Король Тайланда будет переживать пандемию с гаремом в роскошном отеле в Альпах

Король Тайланда, 66-летний Маха Ватчиралонгкон по имени Rama X, будет пережидать пандемию коронавируса нового типа в Альпах. Для самоизоляции со своим гаремом и штатом слуг он выбрал отель Alpine Grand Hotel Sonnenbichl.

Как сообщила немецкая ежедневная газета Bild, неясно, будут ли в отеле также размещены четыре королевские жены. Но совершенно точно разрешение выдано на поселение 20 женщин из гарема короля, потом к ним присоединится еще штат слуг. Вопрос с поселением в пустой гостинице был решен быстро – группа тайцев не намерена контактировать с местным населением, поэтому никакой угрозы распространения коронавируса практически нет. Перед заселением всех гостей из Тайланда проверили – 119 членов королевской свиты отправили обратно в Таиланд, потому что у них были симптомы COVID-19.

Решение пережить пандемию в Альпах вызвало огромное возмущение среди простых тайцев. Возмущенные заметки с хэштегом «Зачем нам король?» появлялись в Twitter более миллиона раз за последние дни.

В Таиланде в воскресенье было зарегистрировано 1388 случаев заболевания, 7 человек скончались.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 30.03.20

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