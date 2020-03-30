В Германии пытаются спасти от коронавируса дома престарелых

60 тысяч человек инфицированы новым типом коронавируса SARS-CoV-2 в Германии. Несмотря на строгие карантинные меры, вирус проник в ряд домов и учреждений для пожилых людей по всей стране. Как сообщает novinky.cz, 15 человек погибли от коронавируса в доме престарелых Ганн-Лилье в Вольфсбурге, Нижняя Саксония.

Многие сотрудники тоже заболели. Защитных средств недостаточно ни длясотоулников, ни для клиентов заведения, и все обеспокоены тем, что в случае, если пик распространения вирусной инфекции в Германии ещё не пройденн, ситуация с заболеваемостью ухудшится.

Учреждение обслуживает 165 клиентов, большинство из которых страдают от деменции, связанной с возрастом.

«Это ужасно. Люди теряют своих родственников и даже не могут с ними попрощаться», – сказал мэр Вольфсбурга Клаус Мёрс.

Когда вирус появился в доме престарелых, неизвестно. Нолевой пациент пока не установлен, потому что Covid-19 появился одновременно у одного из пациентов и у одного из сотрудников.

В Нижней Саксонии коронавирус также распространился в доме престарелых в Вильдесхаузене в районе Ольденбурга, где инфицированы как минимум 23 клиента и 17 сотрудников. Власти проверили здесь всех 51 жителя и 44 рабочих, когда в учреждении умерла 89-летняя женщина. Хотя болезнь протекала в легкой форме, старший страдал от ряда других серьезных проблем со здоровьем.

Нижней Саксонии коронавирус также распространился в доме престарелых.

Степень заражения в Вильдесхаузене показала, что вирус, вероятно, проник в дом престарелых некоторое время назад. Зараженные клиенты теперь отделены от тех, кто дал отрицательный результат, но никто не уверен, что на этом заражение закончится и всех удастся спасти.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 29.03.20

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