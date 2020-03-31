Смертность от коронавируса во Франции набирает темп

Во Франции ускоряются темпы развития пандемии: за минувшие сутки от Covid-19 умерли 418 человек, общее число жертв – более трёх тысяч, сообщает «Евроньюс».

На сегодняшний день в больницах находся без малого 21 тысяча пациентов. Каждый день десятки тяжелобольных с помощью армейского транспорта и специально оборудованных сверхскоростных поездов перевозят из наиболее затронутых эпидемией регионов в те, где ситуация пока легче.

Между тем, транспортный самолет с семью миллионами защитных масок на борту приземлился в понедельник в аэропорту Ватри французского департамента Марна. Он стал вторым за сутки в рамках «воздушного моста» из КНР. Накануне борт с пятью с половиной миллионами масок сел в парижском аэропорту Руасси.

Ранее министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что стране каждую неделю нужно 40 миллионов масок. В министерстве экономики добавили, что уже с этой недели национальные производители обязуются выпускать до 500 тысяч защитных масок в день.

В понедельник также стало известно, что четверть продовольственных рынков под открытым небом снова начнет работу при соблюдении строгих санитарных условий, оговоренных властями, передает «Евроньюс».

Основную проблему в рынках французские власти видят в том, что покупатели не соблюдают дистанцию – приближаются к другим покупателям и продавцам. Однако не открывать рынки – не вариант. Работавшие на них мелкие предприниматели из-за простоя рискуют лишиться работы и денег.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 31.03.20

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