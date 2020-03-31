Влюбленным пандемия не помеха: европейцы устраивают свидания на границе Германии и Дании

Пара влюбленных из Дании и Германии организуют свидания на границе своих стран, которые оказались закрыты из-за коронавируса. Инга Расмуссен, 85 лет, из Дании, и Карстен Тюхсен Хансен, 89 лет, из Германии, встречаются возле города Авентофт, чтобы поболтать и выпить напитки, сидя на рекомендуемом безопасном расстоянии друг от друга.

Как сообщает ВВС, граница между Германией и Данией была закрыта две недели назад во время вспышки коронавируса нового типа.

В Германии зарегистрировано около 63 000 подтвержденных случаев заболевания, а в Дании – более 2500.

В Шенгенской зоне Европы, где разрешено свободное передвижение через обширные участки континента, вновь появились границы между странами, в некоторых случаях впервые за 25 лет.

Но восьмидесятилетняя пара не позволяет глобальной пандемии остановить их.

«Это печально, но мы не можем это изменить», – сказала г-жа Расмуссен немецкому общественному вещателю Deutsche Welle.

Оба стали местными знаменитостями во время кризиса после того, как мэр местного города Тондер обнаружил парк во время своей велосипедной прогулки.

Впервые пара познакомилась два года назад и более года провела почти каждый день вместе.

Г-жа Расмуссен едет на границу из своего города Галлеус на машине, а г-н Хансен едет на своем велосипеде из Сюдерлюгума.

Иногда во время их встреч он пропускает стакан шнапса, г-жа Расмуссен же придерживается привычки пить кофе. «В конце концов, мне нужно водить машину», – сказала она датской газете Der Nordschleswiger.

В прошлом г-жа Расмуссен и г-н Хансен совершали совместные поездки и планируют снова отправиться в путешествие – это случится после окончания вспышки Covid-19, сообщает ВВС.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 31.03.20

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