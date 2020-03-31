Испания снова бьет рекорд по суточной смертности от коронавируса – 849 жертв

В Испании установлен новый суточный антирекорд смертности от коронавирусной инфекции во вторник – не удалось спасти 849 человек. Общее количество умерших с начала пандемии, таким образом, составило 8.189 человек.

Выросли и темпы заражения, сообщает «Евроньюс». За 24 часа было зарегистрировано 9.222 новых случая инфицирования коронавирусом, а общее число зараженных выросло до 94.417. власти Испании и медики разъясняют: резкий скачок в заболеваемости связан с накоплением неучтенной статистики за выходные. Поэтому общий тренд на снижение темпов заболевания в стране сохраняется, уточняет «Евроньюс».

Мадрид, Елена Васильева

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