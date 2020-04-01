Во Франции треть пациентов с Covid-19 младше 60-ти лет

Резкий рост числа умерших и заболевших COVID-19 во Франции: за сутки здесь скончались 499 человек и были выявлены более 7500 новых заражений.

Крупнейшим очагом остаётся восток страны. Отсюда специальными поездами вывозят пациентов, чтобы немного разгрузить больницы. Часть больных эвакуируют в соседние страны, сообщает «Евроньюс».

Болезнь протекает тяжело не только у пожилых людей. Глава Генеральной дирекции здравоохранения Жером Саломон сообщил, что треть пациентов во французских реанимациях моложе 60 лет. Шестидесяти восьми пациентам в критическом состоянии не исполнилось и тридцати.

Обязательный режим самоизоляции действует во Франции с середины марта – недавно он был продлён по меньшей мере до 15 апреля. Общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, превысило во Франции 3,5 тысячи человек, передает «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 31.03.20

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