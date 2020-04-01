Последнее крупное мировое соревнование – Уимблдонский турнир – отменено из-за коронавируса

Уимблдонский теннисный турнир в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса. Как сообщает ВВС, это случилось впервые со времен Второй мировой войны.

Уимблдон – последнее крупное летнее спортивное событие, которое будет отменено. Евро-2020 и Олимпийские игры в Токио отложены на 12 месяцев.

«Это решение мы приняли с высочайшим уважением к здравоохранению и благополучию всех тех, кто собирается вместе, чтобы сделать Уимблдон», – сообщил сказал Ян Хьюитт, председатель All England Lawn Tennis Club.

«Нам очень тяжело думать, что проведение чемпионатовранее прерывали только из-за мировых войн. Но после тщательного и всестороннего рассмотрения всех сценариев, мы считаем, что в конечном итоге это правильное решение – отменить чемпионат этого года и сосредоточиться о том, как мы можем использовать все ресурсы Уимблдона, чтобы помочь людям», – отметил Ян Хьюитт.

Деньги за билеты будут возвращены, убытки покроются из страхового фонда чемпионата.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 01.04.20

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