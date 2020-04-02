Коронавирус за сутки убил в Испании почти тысячу человек

В Испании за сутки 950 человек умерли от коронавируса нового типа. Это самый высокий показатель за 24 часа с момента начала пандемии в стране, сообщило министерство здравоохранения Испании.

Число умерших от болезни Covid-19 в Испании уже превысило 10 тысяч. Выздоровело 27 000 пациентов.

За последние 24 часа инфекция была выявлена ещё у 8100 человек. В общей сложности было выявлено 110 инфицированных коронавирусом нового типа. Самым зараженным регионом по-прежнему остается Мадрид и его предместья.

На улицах испанской столицы развернуты полевые госпитали, а крытый каток власти города реквизировали, чтобы там оборудовать морг.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 02.04.20

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