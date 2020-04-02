Врачи в Бергамо рассказали, как посещают больных Covid-19 на дому

В Бергамо в регионе Ломбардия, одном из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса итальянских городов, специальная бригада врачей посещает инфицированных пациентов на дому. Медики должны носить защитную одежду и быть особенно внимательными к себе и к другим. Они говорят, что люди очень ценят их работу и выполняют все предписания, сообщает «Евроньюс».

«Когда мы навещаем пациентов, мы сосредотачиваемся на них, на их страхах, связанных с заражением, – говорит рассказывает врач Моника Пагани. – Мы стараемся успокоить, подбодрить их. Пациенты и их родственники всегда рады нас видеть».

Число умирающих от COVID-19 в Италии, где зарегистрировано наибольшее число заражённых в Европе, стало медленно снижаться/ Cчитается, что кривая в настоящее время приобрела характер плато.

Напомним, что премьер-министр Джузеппе Конте продлил режим жёсткого карантина еще на пару недель, отметив при этом, что пока не знает, когда можно будет ослабить принятые меры, сообщает «Евроньюс».

Бергамо, Елена Васильева

Бергамо. Другие новости 02.04.20

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