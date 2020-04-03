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Пятница, 3 апреля 2020, 06:58 мск

Новости Европа

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За сутки во Франции от коронавируса погибло почти 500 человек

Почти 500 человек умерли во Франции за сутки от последствий коронавирусной инфекции нового типа. Военные самолёты доставляют в Париж команды врачей со всей Франции, сообщает «Евроньюс». Именно в столичном регионе обстановка наиболее тяжёлая. Также непросто приходится медикам на востоке страны. Поэтому уже несколько дней французы практикуют перемещение пациентов в менее пострадавшие регионы или даже за границу, например в Германию и Швейцарию. Для этого используются как самолёты, так и скоростные поезда.

Обстановка очень сложная: за минувшие сутки во Франции скончался 471 человек. Общее число жертв превысило 4500. При этом, по словам представителей минздрава, в этой статистике не учтены те, кто умер не в больницах а, например, в домах престарелых.

Медикам необходимо и оборудование, в первую очередь аппараты искусственной вентиляции лёгких. Накануне было объявлено о планах выпускать их военными темпами: до конца мая произвести 10 тысяч приборов ИВЛ – столько же, сколько в обычном режиме делали бы три года, сообщает «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

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