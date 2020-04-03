В Испании гробы с телами умерших от коронавируса складируют на парковках – в моргах нет мест

Испания продолжает бить рекорды по смертности от коронавируса нового типа. В минувшие сутки погибло 932 человека. Самая плохая ситуация в Мадриде, Каталонии и Барселоне – умерших так много, что уже некуда складировать гробы.

Общее число смертей в Испании возросло до 10 935. Число подтвержденных случаев заболевания – 117 710.

Морг в Барселоне уже исчерпал свои возможности, и гробы с усопшими стали хранить в подземных гаражах, которые начинают заполняться. Персонал паркингов включает кондиционеры – чтобы тела не гнили.

Морг в столице Каталонии также использует другие помещения, чтоб складировать тела. «Мы размещаем гробы на складах по всему городу», – сказал директор Фонда Мемориал Фернандо Санчес.

В Каталонии – 23 460 случаев заболевания и 2335 случаев смерти, по данным на пятницу. За последние пять дней в автономном сообществе в среднем было 1 686 новых случаев и 221 смертельный исход в день.

Мадрид, Елена Васильева

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