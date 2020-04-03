На мировых рынках страны устраивают драку за маски

Во время пандемии коронавируса защитные маски стали самым востребованным товаром и госудураства по-разному пытаются преодолеть дефицит.

Китае американцы за наличные деньги буквально из рук вырывают грузы, предназначенные другим странам, сообщает «Евроньюс». Такие обвинения на днях прозвучали во Франци. Председатель Ассоциации регионов Франции и глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Музелье заявил: «Ситуация такая, что прямо на взлетной полосе в Китае иностранное государство перекупило наш груз в три раза дороже».

В интервью AFP высокопоставленный сотрудник Белого дома категорически опроверг эти обвинения, но заявление он сделал на правах анонимности.

Между тем о том, что американцы скупают маски по завышенной цене, рассказала и глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс: «У нас было несколько проблем с заказом. Мы попытались купить партию масок, но ее продали американцам в три раза дороже».

Ранее многие страны ограничили экспорт масок и других средств защиты. Но некоторые государства пошли еще дальше, так, по данным бельгийских и итальянских СМИ, Турция отменила уже оплаченные заказы. В Италию маски были доставлены только через две недели после того, как премьер-министр Джузеппе Конте позвонил в Анкару президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Бельгия свой заказ до сих пор так и не получила, несмотря на то, что министерство здравоохранения обратилось в полицию с официальной жалобой, сообщает «Евроньюс».

Москва, Елена Васильева

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