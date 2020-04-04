Во Франции начался дефицит муки – все сидят дома и пекут

Французы, запертые на карантин, стали больше готовить дома и, конечно, печь. В результате в магазинах начался дефицит муки. Как сообщает газета «Фигаро», рецепты тортов или блинов без муки расходятся как горячие пирожки в социальных сетях в Париже. Месяц назад спрос на них формировала аллергия на глютен, сегодня – дефицит муки в супермаркетах.

За три недели потребление муки в домохозяйствах резко возросло в большинстве стран, где население оказалось ограниченным и вынужденным готовить дома, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Во Франции продажи выросли более чем вдвое (+ 147%) по сравнению с аналогичной неделей прошлого года, сообщает Национальная ассоциация агропродовольственных отраслей (Ания). На прошлой неделе они утроились (+ 229%). В Великобритании закупки муки также удвоились до четырех миллионов упаковок в неделю – данные британской ассоциации мельников Набима. То же самое в Италии, где главный сельскохозяйственный союз в стране, Coldiretti, зафиксировал 80% -ный рост покупок в начале карантина.

По словам Стефана Дахмани, главного экономиста Ania, в стране свежего багета домохозяйки запаслись мукой, чтоб самим печь хлеб и пореже выходить в булочные. Некоторые даже достали из кладовок свои хлебопечки.

Коронавирус и карантин полностью изменили образ мысли французов, пишет «Фигаро». Ещё несколько месяцев назад общество увлеченно дискутировало о качестве продуктов, пестицидах, ГМО, органической еде, вреде риса и макарон. А теперь они просто хотят есть и покупают то, что предлагает им ближайший супермаркет.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 04.04.20

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