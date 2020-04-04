Беженец набросился с ножом на прохожих во Франции. Есть жертвы

Два человека погибли и четверо ранены при нападении мужчины с ножом на юго-востоке Франции. Инцидент произошел в субботу утром в центре города Романс-сюр-Изер в департаменте Дром, сообщает телеканал BFMTV. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Напавший – суданский беженец 1987 года рождения – задержан. Его мотивы устанавливаются. Отмечается, что во время ареста мужчина стоял на коленях и молился по-арабски. Злоумышленник ранее не попадал в поле внимания полиции.

По данным телеканала, нападение произошло в 11:00. Мужчина набросился на прохожих и на посетителей расположенных поблизости торговых лавок. Ряд СМИ сообщают со ссылкой на очевидцев, что суданец якобы выкрикивал: «Аллах акбар!»

Расследованием дела занялась судебная полиция Лиона под руководством прокуратуры Валанса. Решается вопрос, будет ли привлечена к расследованию национальная антитеррористическая прокуратура.

Париж, Наталья Петрова

Париж. Другие новости 04.04.20

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