Французы сами виноваты в том, что больницам не хватает масок, лекарств и очков – мнение врача

Столичный регион Франции не справляется с потоком больных Covid-19. Больницы переполнены и медперсоналу не хватает самого необходимого: масок, защитных очков. Как рассказал Cnews начальник службы неотложной помощи больницы им. Джорджа Помпиду в Париже Филипп Жувен, французы пострадали от собственной глупости.

«Мы перенесли их производство в Китай за несколько евроцентов, а теперь плачем», – добавил он.

В среду два специально развернутых поезда TGV доставили пациентов из Иль-де-Франса в Бретань, где ситуация не была столь ужасной.

В стране продолжается карантин, только за неделю выписано 359 тысяч штрафов для нарушителей запрета входить на улицу.

Во Франции по данным пятницы Covid-19 погибло 6507 человек. Во французских больницах 588 пациентов с коронавирусом умерли в пятницу за 24 часа – рекорд смертности для страны за сутки. Всего за время пандемии было выявлено 64 338 заражений Covid-19.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 04.04.20

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