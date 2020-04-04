В Италии растут антигерманские настроения: немцам вспомнили все грехи

Многие итальянцы были разочарованы позицией Германии в части выпуска специальных «коронабондов» – государственных облигаций, которые будут совместно гарантированы всеми налогоплательщиками в Европейском союзе и которые будут направлены на решение вопросов, связанных с кризисом, вызванным в экономике ЕС коронавирусом.

Итальянцы в соцсетях уже начали припоминать Германии, что она забывает историю и что в 1953 году ее кредиторы погасили половину военных долгов страны. И решение этой проблемы было предложено Италией. «Расскажите нам о европейской солидарности, посмеемся вместе», – пишут итальянцы в соцсетях.

Комик Туллио Соленги (72 года) в социальных сетях вспоминает, что немцы несут ответственность за две мировые войны и за гибель миллионов евреев. «Даже сегодня они демонстрируют безжалостное высокомерие. Сейчас с помощью экономии. Они все еще считают себя высшей расой», – отмечает он.

Соленги также напоминает о европейской помощи Германии после войны: «Если бы Европа потребовала реальных репараций, тогда все немцы жили бы в трущобах сегодня».

«Слава Богу, я итальянец. Да, немцы говорят, что мы ленивы, мы мафи. Зато мы чуткие и человечные. Так что спасибо за то, что я итальянец, а не немец», – пишет Соленги.

Но не только на улицах и в социальных сетях чувствуется антигерманское настроение. Паоло Савона (83 года), глава итальянского биржевого регулятора Consob и с 2018 по 2019 годы министр по европейским делам, также атаковал немцев по государственному телевидению RAI с историческим сравнением.

По его словам, Берлин продолжает реализовывать концепцию экономического подчинения Европы, которую в 1940 году после военной победы вермахта над Францией представил Вальтер Функ, министр экономики Гитлера, приговоренный к пожизненному заключению после войны в Нюрнберге.

Функ предположил, что Германия будет страной, которая будет отдавать приказы. Все валюты должны быть сосредоточены на рейхмарке, Германия будет ориентирована на промышленность, а все другие страны, включая Италию, будут также заниматься сельским хозяйством, туризмом и благосостоянием немцев.

Однако премьер-министр Джузеппе Конте (55) сомневается, что в стране возникнет новая ненависть к Германии: «Абсолютно нет! Думать, что в Италии есть антигерманский дух, не совсем верно!", – сказал он в комментарии ARD.

Тем не менее, по данным итальянских СМИ, самого Конте Германия все же нервирует. Он раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель (65 лет) за то, что ее страна высосала триллионы из Италии через Евросоюз и теперь показывает Риму спину, когда страна так нуждается в помощи.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 04.04.20

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