В Европе полмиллиона человек заразились коронавирусом

В Европе зарегистрированы около полумиллиона случаев заражения COVID-19. Это данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Власти некоторых стран ЕС рапортуют о замедлении распространения инфекции и постепенном снижении смертности, сообщает «Евроньюс».

Больше всего случаев заражения COVID-19 – около 120 тысяч – зарегистрировано в Италии. Жертвами короновирусной пандемии здесь стали, по последним официальным данным, более 14 тысяч человек. В департаменте гражданской защиты населения страны отмечают, что число умерших за день постепенно снижается, что может свидетельствовать о том, что пик эпидемии для Италии уже позади.

Итальянские медики, тем временем, внедряют новые подходы к работе с больными COVID-19. В инфекционных больницах ухаживать за пациентами помогают роботы. Они остаются в палатах и следят за показаниями медицинских приборов, сообщают СМИ.

На первом месте по темпам распространения инфекции к этим выходным оказалась Испания. В пятницу число выявленных случаев COVID-19 превысило 117 тысяч человек, более 10 тысяч пациентов умерли. В испанском министерстве здравоохранения отмечают тенденцию к снижению показателей смертности.

Во Франции, тем временем, регистрируют рекордное за всё время пандемии число умерших пациентов с коронавирусом, сообщает «Евроньюс». За пятницу этот показатель вырос почти на 600 человек. Всего во французских больницах умерли более 5 тысяч больных COVID-19, ещё более 1400 жертв инфекции учтены в домах престарелых. Общее число зарегистрированных случаев заболевания в Пятой республике – более 80 тысяч.

В Германии показатель заражения Covid-19 чуть выше – более 90 тысяч человек. При этом смертность, во всяком случае по официальным данным, в ФРГ значительно ниже. Власти рапортуют более чем о 1200 жертвах коронавируса. Средний возраст госпитализированных с COVID-19 в немецкие больницы – 48 лет.

Париж, Елена Васильева

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