В Англии от коронавируса погиб 5-летний ребенок

В субботу Великобритания объявила о рекордном количестве погибших в стране от Covid-19. За один день умерло 708 человек, среди них самая молодая жертва в Европе – пятилетний ребенок. Число погибших в Соединенном Королевстве возросло на одну пятую за сутки. Ежедневный уровень смертности ниже, чем в Испании, где умерло 809 человек, но статистика Англии растет и может превзойти Испанию.

Британская национальная система здравоохранения (NHS) сообщила, что нынешним жертвам Covid-19 было от пяти до 104 лет. Подробности о ребенке нет.

Однако, согласно последней информации, вероятно, что у ребенка были другие серьезные медицинские осложнения, поскольку только сорок из всех жертв в возрасте от 48 до 93 лет не страдали в Британии никакими другими заболеваниями, кроме Covid-19.

До сих пор самой молодой жертвой коронавируса нового типа в Европе считался бельгийский мальчик 12-ти лет.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 04.04.20

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