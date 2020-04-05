Шведы встают в очереди за русским пивом

Русское пиво вызвало ажиотаж в Швеции. Люди выстраиваются за ним в очередь, несмотря на коронавирусные инфекцию.

Как сообщает портал «Стокгольм сейчас», в прошедшую пятницу в монопольные магазины по продаже алкоголя Systembolaget поступило в продажу несколько новых напитков, среди которых элитная мексиканская текила и русское пиво, то к ним выстроились тесные и длинные очереди. Люди хотели приобрести пол-литровую Балтику Премиум 7 по 45 крон (примерно 337 рублей), AF Brew Redrum Special Edition объёмом 0.33 за 42 кроны (315 руб) и AF Brew Old Sparky объёмом 0.33 за 46 крон (345 руб).

«Мы планировали порадовать наших клиентов новинками в течение долгого времени, и многие, особо заинтересованные клиенты, следили и долго ждали этого. Возможно, в связи с новыми ограничениями нам не нужно было этого делать. Впредь мы подумаем об этом», – говорит пресс-секретарь Systembolaget Терезе ​​Эльмгрен.

Пресс-менеджер Systembolaget Леннар Аген в свою очередь утверждает, что они постоянно думают, что они ещё могут сделать, чтобы соответствовать рекомендациям Агентства общественного здравоохранения.

Теперь на входах в магазины стоят охранники, чтобы не допустить скученности внутри помещений, и чтобы люди могли держаться друг от друга на расстоянии в полтора метра. В очередях к кассам могут одновременно стоять от 3 до 5 человек.

Но все эти меры никак не могут предотвратить возникновения очередей снаружи магазинов. Поэтому продавцы лишь взывают к сознательности граждан и призывают их приходить за покупками тогда, когда нет очередей, например, по утрам.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 05.04.20

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