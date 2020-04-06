Елизавета II призвала нацию держаться и мужественно пережить пандемию коронавируса

Королева Елизавета II вечером в воскресенье обратилась с жизнеутверждающей речью к нации.

«Лучшие дни вернутся: мы будем вновь с нашими друзьями и семьями, мы снова встретимся», – считает монаршая персона, которую цитирует «Евроньюс».

В телеобращении к нации, продлившемся чуть более четырех минут, Её величество признала, что страна переживает крайне непростые времена. По словам королевы, перебои принесли кому-то горе, многим – финансовые сложности и огромные изменения в повседневной жизни для всех.

«Вместе мы справляемся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что если мы будем оставаться едиными и непоколебимыми, то мы победим ее. Надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как они повели себя, столкнувшись с этой проблемой и что те, кто будут жить после нас, смогут сказать, что нынешнее поколение британцев не было слабее предшествующих», – отметила королева.

Напомним, в больницах Великобритании скончались 4934 пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция.

Между тем многие британцы в воскресенье – самый теплый с прошлого октября выходной в стране – проигнорировали карантин и устремились на улицы – в парки и на пляжи.

Министр здравоохранения и социальных дел страны Мэтт Хэнкок призвал британцев соблюдать ограничения: «Я понимаю, что все хотят насладиться солнечной погодой, но жестокая правда о коронавирусе заключается в том, что он размножается при социальных контактах».

Хэнкок заявил, что власти могут ужесточить карантин, если правила будут нарушаться и дальше.

За последние сутки в стране скончался 621 пациент, всего около 48 тысяч жителей Великобритании заразились коронавирусом нового типа, напоминает «Евроньюс».

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 06.04.20

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