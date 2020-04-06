Премьер Великобритании госпитализирован с коронавирусом

Премьер правительства Великобритании госпитализирован с Covid-19. Об этом сообщил вечером в воскресенье офис премьер-министра Великобритании.

«По совету своего врача премьер-министр сегодня вечером был госпитализирован для проведения анализов. Это сделано по соображениям предосторожности, так как симптомы коронавируса сохраняются у премьер-министра спустя десять дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными», – говорится в заявлении Даунинг-стрит, которое цитирует «Евроньюс».

Джонсон объявил, что заразился коронавирусом 27 марта, но продолжал работать на самоизоляции и руководил работой кабинета с помощью видеоконференций, однако многие обращали внимание на крайне болезненный вид премьера в ходе обращений к нации.

Ранее невеста Джонсона заявила в Твиттере, что на протяжении недели у нее была симптомы коронавируса, но сейчас она чувствует себя лучше, пишут СМИ.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 06.04.20

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