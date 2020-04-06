Борис Джонсон пробудет в больнице до тех пор, пока выйти не разрешат врачи

Британский премьер-министр Борис Джонсон будет оставаться в больнице «столько, сколько потребуется». Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на заявление из офиса премьер-министра. Первоначально предполагалось, что Джонсон, которого госпитализировали накануне с Covid-19, уйдет домой продолжать лечиться в понедельник.

«Это была не срочная госпитализация, а плановое поступление для проведения рутинных анализов. Эти тесты проводятся, и он будет оставаться в больнице столько времени, сколько потребуется. Я слышал, что у него все хорошо, и он с нетерпением ждет возвращения на Даунинг-стрит 10», – рассказал министр строительства страны Роберт Дженрик.

The Guardian уточняет: простые анализы, такие как взятие мазка или сбор крови, могли взять у премьер-министра и в добровольной изоляции. Но возникла проблема с рентгеном легких – его вне больницы сделать невозможно.

Напомним, десять дней назад Джонсон сообщил стране, что у него обнаружен коронавирус. Он лечился в добровольной изоляции, но до сих пор жалуется на температуру. Поэтому было принято решение о госпитализации.

В случае, если Джонсон не сможет выполнять свои обязанности, исполняющим обязанности премьера станет министр иностранных дел Доминик Рааб.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 06.04.20

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