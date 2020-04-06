Глава правительства Ирландии из-за пандемии коронавируса решил снова стать врачом

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар возвращается к своей первоначальной профессии врача. Как пишет The Independent, чиновник обновил свою лицензию и будет работать в службе здравоохранения раз в неделю, чтобы помогать коллегам во время эпидемии коронавируса.

«Он хотел бы внести небольшой вклад в сложившуюся ситуацию», – заявил Independent представитель ирландского правительства.

Политик, которому сорок один год, происходит из семьи медицинских работников. Отец – врач, а мама – медсестра. В сфере здравоохранения заняты и другие родственники, включая сестер и их мужей. Сам Варадкар работал врачом семь лет и был исключен из медицинского реестра в 2013 году. С тех пор он был занят в политике. В марте этого года он снова был включен в реестр. The Irish Times пишет, что премьер-министр помогает с телефонными консультациями людям и симптомами заболевания Covid-19.

Отметим, что на сегодняшний день Ирландия сообщает о 4604 подтвержденных случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2 нового типа. Погибли 137 человек.

Дублин, Елена Васильева

Дублин. Другие новости 06.04.20

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