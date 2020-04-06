Армию русских интернет-троллей возглавила шведская бабушка

В интересную историю угодил шведский министр по вопросам энергетики и цифрового развития Андерс Игеман.

В конце 2019 года чиновник обвинил Россию в дестабилизации шведских дебатов в отношении развёртывания сетей 5G и опубликовал статью под названием «Игеман – цель для российской интернет-атаки». Речь шла о том, что чиновника в социальных сетях за развертывание по стране сети 5G затроллили русские. Зачем, правда, было особо непонятно.

Журналисты шведского телеканала SVT проверили его раскритикованный пост в Facebook и не обнаружили никакого иностранного вмешательства. Вместо этого следы привели к обычной квартире в центре Стокгольма.

Большинство критических комментариев под скандальным постом министра принадлежат шведской группе Facebook "Остановите вредный 5G". Администратором группы является 64-летняя Катарина Холлбринк. Именно она обратила внимание 15 000 членов своей группы на высказывания министра в защиту 5G и призвала: «ПОМОГИТЕ ВСЕМ! Зайдите на страницу Андерса Игемана в Facebook и комментируйте!"

Катарина Холлбринк описывает себя как обычную шведскую бабушку, которая беспокоится о радиации. Она была очень удивлена ​​выступлением министра. «Реакция министра на нашу критику была просто нелепой. Ведь я-то знаю, что есть огромное количество людей, которые выступают против 5G», – рассказала она SVT.

Министр, впрочем, в своей позиции остался непреклонен. Как сообщает портал «Стокгольм сейчас», теперь, когда журналисты спрашивают министра о российской атаке на него, он всё равно настаивает на том, что за атакой на него стоят русские. «Это вопрос, в котором у России есть интересы. Расследования журналистов и властей других стран раскрывают, как русские действуют. Конечно, теперь можно поспорить о том, кто стоит за атакой на меня, но, с другой стороны, трудно не видеть закономерности гораздо более масштабной активности вокруг этого поста и заметить, что подобные вещи уже происходили в других странах, и связь между Россией и такого вида деятельностью», – говорит Андерс Игеман.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 06.04.20

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